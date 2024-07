El ejercicio que no implica a nuestro cerebro y que puede mejorar nuestra memoria, según la neurociencia

Lejos de ser una actividad solo física, caminar trabaja múltiples regiones de nuestro cerebro y desencadena una cascada de beneficios neurológicos. Un estudio publicado en el “Proceeding of the National Academy of Sciences” descubrió que las caminatas ligeras tienen efecto en nuestra memoria. Estas aumentan el tamaño del hipocampo, una región del cerebro crucial para la formación de la memoria y la navegación espacial, esencial para movernos en los espacios de las plazas y parques.