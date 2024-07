Un intento de golpe en Bolivia

Intento de golpe en Bolivia (II)

No me explico de dónde sacan tanta información falaz el señor Guardia Bosñak y la Sra Rodríguez, ambos acérrimos defensores del socialismo; me gustaría, ya que yo no pertenezco a ningún partido político, saber: ¿qué país tuvo futuro con esa ideología? Si ellos saben tanto de historia, de religión, y tantas otras cosas, sería muy lindo que escriban cosas auténticas para la comunidad tucumana o tal caso sería como la canción de Alicia que escribió Charly García cuando integró Serú Girán.