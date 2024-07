Vinaza: el KCl generaría más de U$S 66,6 millones por año en Tucumán, según un experto

Recordó que según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el año pasado la Argentina importó 53.208 toneladas de cloruro de potasio para un consumo nacional de 56.790 toneladas -la firma Bunge fabrica 3.589 toneladas al año como “tiosulfato de potasio”, en base a materia prima importada-. “Según Bunge, la tonelada de cloruro de potasio costó entre U$S 675 y U$S 840 para el período de enero a mayo de este año -una media de U$S 757-. Así, el valor total importado se acerca a los U$S 40,3 millones”, indicó.