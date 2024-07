VIDEO. “No veo pruebas que incriminen a Alperovich”, dijo Sergio Mansilla

El ex senador plantó en el informativo “Buen Día” su postura respecto de la relación de la Provincia con la Nación. Remarcó que una mayoría votó a Milei para que sea Presidente, no el peronismo. “El gobernador Jaldo ha tomado una medida que para nosotros los tucumanos es muy importante: garantizar y priorizar la tranquilidad social”, señaló. Subrayó que el peronismo no fue elegido para que sea oposición, como expresan algunos dirigentes, sino que no les alcanzó para ganar. También rechazó las críticas al gobernador. “Tiene que bregar por la tranquilidad social; estoy absolutamente convencido de que Jaldo está haciendo lo que tiene que hacer para la provincia, sin entregar las banderas del justicialismo”, subrayó.