"Siempre pensé que había que estar en favor de la víctima, y en este caso la víctima es José Alperovich"

Luego analizó lo sucedido. "Jamás pensé que pasaría algo así. Todo esto está muy bien armado, y seguro a niveles desde muy arriba. Esto es una cosa netamente política. Si no hubiera sido así yo no estaría acá. Todos saben cuál fue mi trabajo de siempre. Siempre acompañé a la mujer, a la víctima, a los hijos. Si no hubiera estado convencida de que esto es una maniobra lamentable, terrible porque además esto perjudica al movimiento de mujeres, a lo que vinimos trabajando para que se crea a la mujer denunciante. Todo lo que he trabajado en mi vida desde la fundación PIBE es lo que se está volviendo en contra de mi esposo. Nunca pensé que nos pudiera pasar algo así. Una mentira como esta arruina todo el movimiento que nosotras hemos hecho para que se crea a la mujer", afirmó la ex senadora.