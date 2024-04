Mansilla: "El que no apoya lo que dice Jaldo no está apoyando a Tucumán ni a nuestro espacio"

El presidente subrogante de la Legislatura afirmó que prefiere estar del lado de quienes brindan herramientas para gobernar a quienes ganaron, sea en la Argentina o en Tucumán. “Públicamente no hice apreciaciones, me venía aguantando, pero los que somos justicialistas y pertenecemos a este espacio debemos dejar de ser hipócritas. El que no apoya lo que dice el gobernador no está apoyando a Tucumán y no apoya a nuestro espacio. Por lo menos hasta que Jaldo deje de ser gobernador y deje de tener el apoyo mayoritario de la gente”, expuso.