Copa América: el mal antecedente de Argentina con el árbitro que estará en el VAR

“Fue penal, el VAR no me llamó”, reconoció semanas atrás, el venezolano Roddy Zambrano, árbitro de ese partido, con respecto a la jugada de Otamendi. Una situación que también había sido criticada, en su momento, por Lionel Messi. “Se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa América y no fueron nunca al VAR. Una cosa increíble. Todo el partido fue así”, disparó el capitán tras esa derrota argentina.