Un viaje por las estrellas en Houston

Con la experiencia VIP, el visitante accede a información detallada y visitas a varios edificios del Centro que no están incluidos en la entrada general. El tour VIP tiene un cupo de 10 participantes. La edad mínima es de 14 años y dura unas cinco horas, con un conductor y un guía personal. La visita al “Centro de control de misiones” y el “Entrenamiento de astronautas” tienen el rango de VIP, con un costo de U$S 195,95. También en ese segmento entra el “Desayuno con un astronauta” al que se puede acceder por U$S 99,95 y U$S 79,95 (niños y adultos) respectivamente.