¿Es mejor entrenar solo o acompañado? Los impactos en el rendimiento de la soledad y de los ejercicios grupales

Una investigación resaltó cuál es el impacto entre el ejercicio en soledad y en compañía

Una investigación publicada en The Journal of the American Osteopathic Association decidió responder a la pregunta de qué es más eficiente para nuestra ejercitación, el estar solo o preferir una compañía. Los investigadores estudiaron el impacto en la calidad de vida de seguir rutinas de ejercitación física en soledad o en grupo.