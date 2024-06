Las contundentes afirmaciones de Mario Leito respecto al caso "Pulga" Rodríguez y su posible vuelta a Atlético Tucumán

El directivo también aprovechó para defender el desempeño del club en la última década, destacando los logros y el esfuerzo constante del equipo: “Estos diez años no fueron años menores, deportivamente hablando, para la institución. Creo que fueron años importantes. Aún cuando, por ahí, algunos se confunden y dicen que dejamos de pelear cosas. No se dejó de pelear nada. El año pasado no entramos a la copa por diferencia de gol y el anterior no entramos por un punto. Entonces, quiere decir que no estuvimos cerca del descenso ni nada parecido”, valoró.