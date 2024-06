Maestro Puch disfruta del rugby, busca cortar la mala racha de Independiente y siempre está atento a Atlético Tucumán

Maestro Puch no quiso perderse el regreso de Nicolás Sánchez al club “benjamín”. Ahí el delantero, un poco menos que en una cancha de fútbol, recibió el cariño de la gente. Y sí, la respuesta a la pregunta, es afirmativa porque Maestro Puch, con apenas 20 años, ya jugó en dos clubes de Primera, marcó goles, fue convocado a la Selección Sub-20 y jugó un Mundial de la categoría. “Fue un cambio para mí. Me gustó y sirvió mucho. Estoy tratando de disfrutarlo al máximo con alegría”, destacó el ex rugbier sobre el paso de Atlético Tucumán a Independiente.