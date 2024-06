Cartas de lectores: ¡Banderas!

Me lleno de alegría la noticia que tendremos la “bandera más alta” como publicó LA GACETA días pasados. Hace mucho tiempo nuestros funcionarios olvidaron el significado de nuestros símbolos patrios. Digo esto pues basta recorrer las plazas y/o reparticiones públicas de todo el territorio provincial y veremos la falta de nuestro glorioso pabellón en los mástiles colocados a tal fin; es más, me atrevo a decir que este símbolo patrio para nuestra clase política no importa. Hoy veo como inauguran parques plazas y los mástiles con bandera brillan por su ausencia; tal el caso del parque Miguel Lillo de Tafí Viejo, que no posee un lugar para nuestra enseña patria. Ojalá está decisión del gobernador traiga aparejada una similar de todos los intendentes y delegados comunales de embanderar nuestra provincia.