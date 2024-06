La curiosa broma de San Martín de Tucumán en el primer entrenamiento de Matías García

La intención de volver provocó que García se ponga en comunicación con la CD del “santo”. “Fue todo muy tranquilo. Mucha gente no sabía que podía darse y no me gusta dar indicios de que estaba todo dado para hacerlo porque uno sabe que cosas pueden surgir de último momento. Pero le mande un mensaje a (Miguel) “Pitu” Romero, que estaba de vacaciones, para preguntarle con quién tenía que hablar para volver. Él se puso en contacto con gente de la dirigencia y con “Nacho” (Ignacio Sagra), que terminó de organizar todo para que se dé mi llegada”, explicó.