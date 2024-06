Wanda Nara contó cuándo supo que tenía leucemia: "Te imaginás lo peor"

La empresaria también contó que el caos se extendió a toda su familia. "Mi mamá diciendo: 'Si a vos te pasa algo yo me muero'. 'Mis hijos se quedan sin familia', pensé. Mauro me dijo: 'Yo me retiro'". "Yo decía: 'Es mejor que me muera ya o no sé'. Era un drama. Ahora me río, pero la pasamos horrible", relató Wanda Nara.