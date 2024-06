El crédito fiscal para la cervecería Quilmes dividió a la oposición de la Legislatura

Desde la bancada peronista, Luis Olea, Carolina Vargas Aignasse y Gerónimo Vargas Aignasse sumaron su adhesión a la iniciativa. Y el jefe del bloque Justicialista, Roque Álvarez, cerró la ronda de alocuciones refutando las críticas referidas a un beneficio “con nombre y apellido”. “Las leyes son de carácter general, y no particular; y no es el caso, porque no quien amplía lo que ya existe es la Maltería y Cervecería Quilmes, y eso nos está determinando que la ley vaya con nombre y apellido”, señaló el taficeño. Y remarcó que, gracias a las inversiones para la producción local de la marca internacional Michelob Ultra en la planta de Acheral, la distribución llegará “no sólo al NOA, sino al resto de la Argentina”. Tras esto, el proyecto se votó con rechazo de un sector de la UCR, y su puesta en vigencia quedó bajo consideración del Poder Ejecutivo.