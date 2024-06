Juicio contra José Alperovich: la cronología del caso que impactó a los tucumanos

Declaran allegados a la denunciante. Su abuela afirma: "Al otro día que ella dejó de trabajar ella fue a buscarme y me dijo que se había ido. Y me contó que la había abusado sexualmente. Yo no lo podía creer. Mi marido era como un padre para él (para Alperovich). No podía creer que hubiera hecho eso". También declaró una tía, que recordó que “fue en mayo de 2019 cuando me lo cuenta. Ella sentía mucho miedo, pero siempre fue valiente y decidió denunciarlo. Él siempre fue muy poderoso, nosotros éramos chiquitas al lado de su poder”. Luego lo hicieron un tío, una prima hermana y una amiga. Todos coincidieron en que la joven había sufrido un notable deterioro físico vinculado con el tiempo que pasó junto al ex gobernador, y que creían en su relato.