Juicio contra José Alperovich: qué pidieron en sus alegatos el fiscal, la querella y la defensa

“Ella estaba decidida a no contarle nunca a nadie lo que había pasado. Ella es otra víctima de los ataques machistas que prefieren no creer una denuncia. Ella se liberó luego de haber hecho la denuncia”, remarcó. Rovatti, en tanto, destacó: “Alperovich dijo que todo esto es una gran mentira, que él no hizo nada de lo que se lo acusa, que se trata incluso de una denuncia falsa enmarcada en una campaña sucia preparada por -el diputado nacional- Carlos Cisneros, supuesto enemigo suyo toda la vida, y por -el exconcejal de San Miguel de Tucumán y ex novio de la denunciante- David Mizrahi. (...) Nada de esto resulta creíble ni verosímil: no tiene ningún sentido”.