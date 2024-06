Es asistente técnico en el equipo femenino de hockey de Tucumán Rubgy y juega para los caballeros de San Martín

Y más específicamente en el de hockey. “Hago deportes desde los 14. Pasé por todos y en todos era bastante malo. Mi papá, cuando volvió a jugar, me llevó a San Martín”, recordó. Si el hockey lo sedujo no fue precisamente porque haya sido el deporte en el que era bueno. “El ambiente es mucho mejor. Ahora, la mayoría de mis amigos, son los del club. Fue una buena decisión”, reflexionó. “No sé si tuve habilidad en este deporte. No soy malo porque me entrené un montón. Soy constante, no habilidoso”, sentenció.