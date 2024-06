VIDEO. Definen acciones para salvar la producción de maíz

Este punto generó preocupación, ya que si las autoridades no regulan las siembras fuera de la estación principal, la producción de maíz podría estar en riesgo de sufrir daños significativos a corto y mediano plazo. Además, en muchas zonas, si no se logra establecer eficientemente un vacío sanitario, los productores están decididos a no sembrar maíz, al menos en la campaña 2024/25.