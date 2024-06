Ley Bases: en Diputados el gobierno insistirá con dos temas clave que rechazó el Senado

En ese sentido, anticipó que la intención es insistir en Diputados con Ganancias y con Bienes Personales, dos temas que no obtuvieron las adhesiones suficientes en el Senado. “Esos dos temas son los que más impactan en las arcas provinciales, todos los recursos que ingresan por esos dos impuestos son coparticipables. He hablado con todos los gobernadores que querían hablar y estaban esperando esta ley para incrementar los recursos fiscales y equilibrar sus presupuestos. ¿Cómo puede ser que los senadores que representan a las provincias, por ser kirchneristas, no hayan acompañado a los gobernadores que están esperando estos fondos?”, reprochó el jefe de Gabinete, en diálogo con Radio Mitre.