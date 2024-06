Se negociará un nuevo programa con el FMI

Ansiedad: el mercado, con los ojos en el Senado

El mercado muestra señales de agotamiento, ansiedad e inquietud. Exige mayor delivery en lo referido a las reformas estructurales y algo de certidumbre sobre la salida del cepo. Según GMA, el segundo no podrá ser ejecutado sin el primero y, como el camino ya no depende tanto de Milei, sino del Congreso, los inversores se vuelven cautelosos, recalibran su “optimismo” inicial y buscan cobertura. Antes parecía no haber un escenario en el que las cosas salían mal. Ahora sí, puntualiza la firma. Los ojos del mercado estarán puestos hoy en el Senado.