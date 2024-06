"Quedate tranquilo que Miguel manejará el mercado de pases", la promesa que habría recibido Sava en Atlético Tucumán

¿Habrá anuncio oficial del regreso de Abbondándolo? ¿Volverá el ídolo "decano"? ¿Aceptará Sava que el ex directivo termine imponiendo el regreso del "7"? Sin lugar a dudas que el regreso del ex dirigente a Tucumán no pasará inadvertido. Los hinchas, los dirigentes y los jugadores se preparan para lo que puede llegar a ser un cimbronazo en el club; justo en la previa de un mercado de pases y una segunda mitad de año que es clave para el futuro de Atlético en Primera. El tiempo lo dirá, pero lo concreto es que Leito y compañía analizan estratégicamente cuales serán los pasos a seguir; está claro que esta vez (aparentemente) no se podrá conformar a todos.