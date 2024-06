Cómo se puede retrasar el Alzheimer, según los especialistas

La tecnología y la atención

Estas recomendaciones llegan en un momento en el que las nuevas tecnologías están cambiando nuestro acceso a la información y modificando nuestra capacidad de atención. “Actualmente se tiene acceso a mucha información, lo cual es bueno, pero es información rápida y sin detalles. Con Internet y la Inteligencia Artificial, ya no es tan necesaria la memoria, así que los jóvenes no la ejercitan tanto”, dice la Dra. Moreno. Aunque la atención es ahora más rápida, es menos permanente, lo que no es ni mejor ni peor, solo diferente.