Mono Izarrualde: “Hacer cualquier cosa es nada; hay que hacerlo bien”

- Respecto a lo pedagógico, no soy de dar clases todos los días, no tengo alumnos; no me gusta quemarme la cabeza. A mí me gusta vivir de tocar, porque el músico tiene que tocar. Sí debe pasar lo que sabe, enseñar, pero no clavarse a 10 alumnos por día. Sería como trabajar en una oficina. Mis clases son distendidas, con charlas, una juntada de 10 o de 15 alumnos en la que cada uno trae su impronta para hacer un trabajo comunitario. Cada uno es diferente y lo que trato es de empatizar con ellos en diferentes momentos. Arrancamos de una manera y terminamos de otra, todo muy placentero porque la cuestión es pasarla bien, darse cuenta que el de al lado es un compañero siempre.