Una tucumana cuenta cómo universidades de EE.UU. pueden costear posgrados

Finalmente, la docente dejó un mensaje para aquellos estudiantes que están interesados en postular. “Esto es algo que no se conoce mucho: la gente en general no sabe que uno puede tener la oportunidad de estudiar y trabajar afuera. Me parece valioso por lo menos que se sepa que la oportunidad está y que es una experiencia que enriquece más allá de lo académico. Conocés gente de todos lados: México, España, Cuba... ¡Es muy interesante!”, explicó.