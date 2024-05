Reflejos y templanza, algunas de las virtudes que llevaron a Darío Sand a entrar en la historia de San Martín de Tucumán

“Estoy feliz por haber logrado el récord. Pero esto es un trabajo de todo el equipo; acá todos ayudan para que San Martín siga creciendo”, dijo Sand en diálogo con LA GACETA tras el duelo frente a Racing de Córdoba. “Sí; es un objetivo personal, pero no es lo principal. Mi prioridad es que el equipo gané. No me molestaría si me hacen un gol antes de cumplir el récord pero el equipo logra sumar de a tres”, añadió.