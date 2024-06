El Papa en el G7 sobre la inteligencia artificial

OpenAI y la NSA: Una relación controvertida.

Como introducción a fin de resaltar la importancia de este nuevo paradigma, la empresa tecnológica creadora del modelo comercial de procesamiento de lenguaje natural NLP por su siglas en inglés denominado Chat GPT en sus distintas versiones, OPENAI sumó el 13 de junio a su junta directiva con fines de seguridad a Paul M. Nakasone, general retirado y exdirector de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés), como miembro de su consejo de administración (ver https://openai.com/index/openai-appoints-retired-us-army-general/.) En esta línea se expresó Edward Snowden conocido como (clic aquí) indicando en un tweet del 14 de junio “ Se han quitado la máscara por completo: do not ever confianza @OpenAI o sus productos (ChatGPT, etc.). Sólo existe una razón para nombrar un Director @NSAGov para su directorio. Se trata de una traición deliberada y calculada de los derechos de cada persona en la Tierra. Usted ha sido advertido” ver tweet Se han quitado la máscara por completo.