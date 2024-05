¿Qué significa soñar con tu ex?

Soñar con tu ex puede ser algo sumamente inquietante. De los repertorios de los sueños desagradables, quizás este se encuentre en el top 3 de los más temidos. Allí se cruzan interrogantes como la infidelidad, la nostalgia, la soledad, o cuáles sean los sentimientos desesperantes de soñar con alguien que ya no querés o ya no quiere estar en tu vida. Pero la realidad de estos escenarios imaginarios no es tan alarmante.