¿Qué significa soñar que se te caen los dientes?

Soñar que se te caen los dientes puede simbolizar una respuesta fisiológica

Por último, un estudio publicado en Frontiers in psichology llamado “ “Dreams of Teeth Falling Out: An Empirical Investigation of Physiological and Psychological Correlates”, que buscó explicar por qué estas experiencias imaginarias suceden, logró localizar en los participantes de la investigación que sus sueños tenían una fuente más bien fisiológica. Estos dieron con que existía una correlación entre estos sueños y la irritación dental, donde los participantes rechinaban su dentadura al dormir y luego se despertaban con dolor o irritación de las encías, una sensación de “dientes flojos”.