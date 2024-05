El caso del barrio privado en un predio de la UNT

No es el caso de “Las Pirámides”. El lugareño que ha loteado y vendido predios para casas afirma que tiene derechos de posesión por prescripción adquisitiva y alega que salió sobreseído en la querella por usurpación que le había iniciado la UNT en 1998 y que fue desestimada 10 años después por falta de acción y paso del tiempo. La UNT, que posee títulos de propiedad del extenso Parque Sierra de San Javier, afirma que se trata de una zona de protección de la biodiversidad que se debe proteger ambientalmente y denuncia que en esta ocupación se está depredando el bosque nativo, además de que las construcciones siguen sin pausa. Pese a la orden de la Justicia de no seguir construyendo, el barrio pasó de la treintena de casas de 2018 a las 56 registradas ahora. En el medio de todo están las personas que, conociendo o no el conflicto, compraron terrenos y construyeron su casa ahí, que alegan ser “compradores de buena fe”. La UNT promete que al final se demolerán esas viviendas y se restituirá el bosque nativo. Pero por ahora la situación es compleja, sobre todo porque el barrio ha seguido creciendo, pese a las medidas judiciales llevadas a cabo, y que ya le han valido al lugareño emprendedor una querella penal por desobediencia, por la cual está siendo llevado a juicio.