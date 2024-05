Muralismo: homenaje a los ferroviarios en una garita

- Dentro de toda la variedad de disciplinas artísticas, plásticas, que hay en el espacio urbano, el muralismo es lo que me llama con urgencia. A veces debo aclarar que no soy grafitero pero que no es por un prejuicio ni es un juicio de valor. Tengamos en cuenta que a esta altura del siglo XXI las fronteras entre las distintas disciplinas se fueron difuminando y podemos ver grafitis con contenidos distintos a los que tenía en su principio y técnicamente también. Y el muralismo no estuvo ajeno a estos cambios; se nota la influencia en las redes sociales de su estética, sus contenidos y también algo de la estética de los videojuegos y animé.