LA GACETA en Córdoba: las dos caras del acto que encabezó Milei

Ese no fue el fin de las movilizaciones. Los grupos sindicales y manifestantes de distintas organizaciones como La Cámpora o el Polo Obrero coparon la avenida Colón entre calles Tucumán y General Paz. No solo hubo cánticos contra la figura del presidente, sino que hubo banderas y múltiples reclamos en contra de las medidas gubernamentales. “En Córdoba no pactamos”; “Paro General”; “La patria no se vende” fueron las consignas principales de los reclamos. También aparecieron uno que otro cartel en contra de la presencia del presidente.