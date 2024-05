Cartas de lectores: “Somos esos locos”

Nuestro ilustre comprovinciano Juan Bautista Alberdi hizo decir, en su obra teatral “La Revolución de Mayo-Crónica dramática”, al abogado, periodista, economista y militar, don Manuel José Joaquín del Sagrado Corazón de Jesús Belgrano: “Nosotros somos esos locos, ¿lo saben ustedes mis amigos? Somos locos, porque pensamos que hay una justicia eterna que es llamada a gobernar el mundo; somos locos porque pensamos que todos los hombres nacen iguales y libres, que lo mismo en religión y en política ellos tienen derechos y deberes uniformes a los ojos del cielo; somos locos, porque pensamos que todos los pueblos son libres y soberanos, y que no hay más legitimidad política en el mundo, que la que procede de sus voluntades; somos locos, porque pensamos que el reino de la razón ha de venir algún día; somos locos, porque no queremos creer que los tiranos, la impostura y la infamia, han de gobernar eternamente sobre la tierra; somos locos, porque no queremos creer que nada hay en el mundo de positivo y perpetuo, fuera de la cadenas, los cañones, el plomo y el crimen. Por eso somos locos, sí, y si por eso somos locos, yo me lleno de orgullo de ser loco de ese modo. Yo me ennoblezco con la locura de creer como creo, que un sepulcro está cavado ya para nuestros tiranos, que la libertad viene, que el reinado del pueblo ya se acerca, que una grande época va a comenzar”. Que este notable manifiesto, fruto de la espléndida y prolífica pluma del tucumano, vaya en recordatorio de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, que dio inicio a tantas y heroicas luchas que nos emanciparon del invasor realista.