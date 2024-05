Por qué se sacaron chispas Coty y Coy, la hermana de Furia de Gran Hermano

Scaglione la interrumpió y manifestó que la ex participante se la “pasaba llorando”. Coty intentó retomar el hilo: "entonces, lo que realmente considero es que mejoré un montón. A veces se gana muchísimo más perdiendo que ganando. Yo no soy la que está ahí adentro siendo violenta y quedando muy mal con toda la sociedad. Los únicos que no se dan cuenta de eso son ‘Los Furiosos’”, apuntó en referencia directa a Furia y a sus seguidores. “Para mí es buena persona, pero no comparto la violencia que maneja”, agregó.