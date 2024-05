Revista Time: la periodista que entrevistó a Milei dio más detalles sobre el perfil presidencial

El resto del mundo no lo conoce tanto

Resaltó que fue “interesante” conocer a Milei en persona y que uno de sus objetivos fue presentarlo ante la audiencia internacional, donde no se lo conoce tanto. “Las preguntas eran un poco para ver cómo piensa él. El resto del mundo la verdad es que no lo conoce tanto. Él piensa que sí, pero más que nada tiene un club de fans en ciertos lados, pero mucha gente no sabe quién es. Entonces más que nada era para darle esa impresión a la gente de quién es y cómo piensa”, aseguró.