Instituto Técnico de la UNT: 50 años de amistad y 100 de legado

Con orgullo se introduce Victoria, y es aplaudida por los egresados: ella es la primera mujer en portar como abanderada una de las banderas en actos patrios. “Yo no lo sabía, me enteré hace poco. No lo puedo creer”, dice sonrojada y Lara completa: “tenemos un museo del Instituto, y un día recopilando datos, nos dimos cuenta de que el premio Lucas Córdoba (el galardón más importante que entrega la casa de estudios) jamás lo había ganado una mujer. Ahí nos dimos cuenta de que Victoria es la primera abanderada”.