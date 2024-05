Tocando al Frente: la importancia de ser parte de una cartelera atractiva

Colo Wilde

“Los Puesteros son mis amigos de toda la vida, hemos compartido mucho camino en la música, en giras y escenarios porque tenemos estilos bastante similares, así que ser invitado a este festival en su segunda edición es muy importante para mí personalmente. Además tiene una importancia cultural y social muy grande, ya que el año pasado fue muchísima gente, es un ámbito preparado para compartir en familia y con amigos, para conectar con la música folclórica de nuestra provincia y de nuestro país. Los Puesteros tuvieron una carrera con mucha versatilidad y diversos cambios, porque tienen un amplio espectro en cuanto a lo musical y hoy volvieron a estar más situados en lo tradicional, que es lo que yo hago; no tengo ningún motivo en particular, lo hice toda la vida, desde niño y hoy conformo una estructura con guitarra, bombo y violín, que es en la que me siento cómodo, transmito más, represento mejor a mi provincia y me conecto de esa manera mejor con la gente. El repertorio también responde a esa concepción, con temas del cancionero popular argentino y algunos de mi autoría. Siento que cada rama del folclore es súper enriquecedora, tiene algo que aportar a la cultura y a la sociedad. En este momento, me encuentro grabando mi primer material discográfico como solista, un álbum completo, y también grabando un álbum a dúo con Josué Escudero de Salta, así que esos dos trabajos estarán listos después de mitad de año seguramente para lanzarlos al público. Todavía no tienen nombre, pero dentro de poco habrán novedades por mis redes sociales. Seguramente cantemos algo a dúo en el festival con Josué como adelanto, pero todavía no lo hemos charlado”.