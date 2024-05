Luis Caputo: "La gente aguanta ahora porque entendió”, dijo sobre el escenario económico

Sacar el cepo no tiene fecha

Caputo fue consultado sobre la decisión del Gobierno de no quitar las restricciones a la compra de venta de dólares. “Nos dicen que no sacamos el cepo del día uno. Si no sacamos el cepo del día uno, hubiera sido un desastre. Si lo sacáramos hoy sería inapropiado. Pasamos de calamidad a inapropiado -señaló-. El equilibrio fiscal está. Pero la normalización de los flujos y el stock está al 75%. La cuarta, que son las reservas internacionales y el pasivo remunerado, es en la que estamos más lejos. La idea, como dije en varias oportunidades, es hacer esto sin sobresaltos. Si hubiese un nuevo programa de desembolso con el Fondo, estaríamos mejor”, aseguró.