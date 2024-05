Cuánto gastarán los fans tucumanos que vayan a ver a Niall Horan

Niall Horan, ex miembro de One Direction, regresa a la Argentina después de seis años para ofrecer un concierto en el Movistar Arena de la Ciudad Autónoma de Buenos. El próximo 2 octubre presentará su álbum “The Show”, que salió en 2023, y fue aclamado por la crítica y los seguidores. Desde su participación en el icónico grupo hasta su exitosa carrera como solista, el cantante ha conquistado los corazones de sus fans en todo el mundo con su música y carisma. One Direction mantiene una base de popularidad alta en el país si se considera que otro ex integrante de esa banda, Louis Tomlinson, acaba de llenar un Vélez Sarsfield.