Sufrió un accidente automovilístico, le amputaron las dos piernas y hoy es uno de los protagonistas de la Carrera 21K Yerba Buena por Sporting

"Viajaba a Santa Cruz a darle una sorpresa a mi viejo por su cumpleaños. Al final se la di a la sorpresa, pero se la comunicaron los bomberos, je. Perdí cuatro litros de sangre, y dicen los médicos que no hubiera sobrevivido de no ser porque tenía un buen estado físico. Yo jugaba mucho al fútbol. Así que pensé: si el deporte me salvó la vida, puede ayudarme a rehacerla. Así que empecé a hacer muchos deportes que antes ni se me habían pasado por la cabeza, como el running, el tenis o subir montañas. Empecé en 2018 por la más fácil, el Aconcagua, je", compartió Giesenow.