¿Cuál es la mejor receta para bajar la presión arterial?

Florencia Waisman, presidenta del distrito NOA de la SAHA, y María Esperanza de Haro, presidenta de la Sociedad Tucumana de Hipertensión, opinan que urge concientizar a la población sobre la importancia de mejorar la detección de la enfermedad y el control. El subdiagnóstico es más amplio en las personas más jóvenes, ya que no se autoperciben en riesgo. Piensan que es una enfermedad de las personas mayores. O que no es necesario controlar la presión si se sienten bien, cuando en realidad la patología no da síntomas.