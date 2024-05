La homofobia #SeLlamaOdio y hoy es buen día para hacer algo al respecto

Unicef considera que en esta fecha es importante reflexionar acerca de los discursos de odio. “Son expresiones que tienen como meta a determinados grupos sociales o demográficos, y generan un clima de intolerancia que promueve la discriminación, la hostilidad y la violencia”, expresa la agencia de las Naciones Unidas. Esta institución añade que “quienes sean víctimas de discursos de odio, pueden sentir miedo, culpa, depresión, y más. Y son sentimientos que llevan a no hacer cosas: no querer ver a nadie, no querer estudiar, no salir y no pedir ayuda”