Hipertensión: los malos hábitos que la convierten en la primera causa de mortalidad en el mundo

Pero la complejidad de la situación también tiene otras aristas: “El problema entre los que ya saben es que les cuesta seguir el tratamiento. Como el paciente no percibe dolor o molestias, no se siente enfermo. Eso lleva al abandono de las indicaciones, no sólo farmacológicas, sino también las destinadas al cambio de estilos de vida nocivos”, sostiene el médico.