¿Racismo en la selección argentina?: las historias de negros y morochos vestidos de celeste y blanco

Hay una historia que involucra a un “Negro” famoso, Héctor Enrique, otro campeón mundial. Fue quien le dio a Maradona el “pase” en el segundo gol a Inglaterra en México 1986, considerado el mejor gol de la historia. El nacido en Burzaco en el seno de una familia muy pobre es dueño de un gran sentido del humor, y entre sus miles de anécdotas hay una que lo describe por el color de su piel. “En el barrio me decían Pelé, sí, ¡pero por lo negro! Ya de grande iba a la casa de mis ‘viejos’ y mi mamá me seguía diciendo Pelé. Creo que Diego ni sabía que me decían así, ¡sino me hubiera cargado, seguro!"