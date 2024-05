Peleas callejeras de estudiantes en Tucumán: Toscano respaldó las medidas del Gobierno

“Quiero subrayar que estas peleas no son 'tonteras' de adolescentes. Hace siete años, la enemistad entre alumnos de colegios diferentes, que derivan en estas peleas callejeras, terminó con una tragedia. Me refiero al asesinato de Matías Albornoz Piccinetti, que era estudiante de una escuela secundaria de la Universidad Nacional de Tucumán. Hay que hacer algo y hay que hacerlo ya. Yo sostengo que no sólo hay que bajar la edad de imputabilidad general, sino que hay que bajarla todavía más para los delitos que son graves”, finalizó Toscano.