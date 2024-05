"No basta con poner policías si no se atienden las causas de las peleas", plantearon Canelada y Cobos

"En Tucumán ya sabemos lo trágicas que pueden resultar estas peleas que estamos viendo en las calles, entre los jóvenes. No hace muchos años, fue asesinado uno de ellos. Basta con que uno golpee mal su cabeza contra el pavimento para repetir la historia. Si el Gobierno no entiende lo peligroso que resulta esto, es necesario que lo comprenda de inmediato. No basta con poner policías si no se atienden las causas de las peleas", señalaron los concejales capitalinos José María Canelada y Gustavo Cobos sobre las peleas multitudinarias que se repitieron y viralizaron durante dos días consecutivos.