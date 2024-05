"Semilla" Salinas, Meza, "Kila" Castro, Jacinto Roldán: ¿qué tucumanos fueron convocados por Menotti a la Selección argentina?

“El momento más importante de mi vida fue cuando Menotti me llamó a la Selección”, reconocía en diálogo con El Gráfico en 1984. “Yo tengo una meta que es ganar un título con San Lorenzo, pero no me olvido de la Selección. Me gustaría una oportunidad. No voy a ser el mejor pero sí en una de esas el más regular, y como (Carlos) Bilardo dijo que todos tenemos posibilidades yo me incluyo. Con una chance de estar en el plantel, me conformo”, completaba.