Monotributo: cómo serán los nuevos ajustes a partir de mayo 2024

En caso de aprobarse, la categoría más baja, A, tendrá un monto de facturación anual de $ 6.450.000 (versus $ 2.108.288,01 actual y $ 5.000.000, enero); B, $ 9.450.000 (vs. $ 3.133.941,63 y $ 8.000.000, respectivamente); C, $ 13.250.000 (vs. $ 4.387.518,23 y $ 11.500.000); D, de $ 16.450.000 (vs. $ 5.449.094,55 y $ 15.500.000); E, $ 19.350.000 (vs. $ 6.416.528,72 y $ 19.750.000).