César Luis Menotti: Un tótem que verbalizó el fútbol

“Cuando me internaron la otra vez estuve tres días en el hospital. Era una cosa pequeña, no estaba claro que me la tuviera que quitar siquiera, y yo le dije al médico: ‘usted manda. Yo sé de fútbol, no de pulmones. Luego, me dijo que no fumara, pero que podía hacer vida normal. ¿Vida normal para quién? Mi vida normal no es como su vida normal. El cigarrillo para los adictos es un compañero increíble, un amigo. He de pensar que el amigo se fue, que murió y no está más. Extraño el tabaco en la soledad y cuando escribo, mucho. Agradezco que me echen el humo a la cara, lo busco por las puertas de los restaurantes. Una vez un señor sacó un habano a la puerta del bar y dijo: ‘me voy. ‘No, venga lo más cerca posible’, le dije”.