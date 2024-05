Comunicación: analizando el fenómeno Milei

Se considera que la comunicación de Milei no es la que corresponde a un presidente. Que no puede ni debe comunicar así. Que el presidente no tiene filtros. Dice lo que piensa sin importar las consecuencias. Y dice cosas muy duras, en muchos casos cercanas al insulto. O directamente insultos. Aun así, su forma de comunicar parece tener un sustento en unos de sus atributos más valorados por la gente: ser genuino, auténtico. Los argentinos no tenemos registro de un presidente que haya anunciado en campaña que haría un ajuste. Milei lo hizo. Y está haciendo un ajuste que, hasta hace meses atrás, parecía imposible de hacer. Aunque eso hace tambalear su valoración de gestión, refuerza su imagen de autenticidad.